МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники
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Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.В источнике
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