Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

Министерство обороны Белоруссии заявило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости за выходные 22–23 августа

Коммерсантъ12:01
РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новости07:15
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАСС06:56
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБК07:09
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВ07:00
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ru06:58
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском07:14

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.ру15:36

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
ПолитРоссия05:53
77