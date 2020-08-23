Глава Минобороны Белоруссии пригрозил митингующим армией

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались после переизбрания Александра Лукашенко Президентом Республики. Сегодня, 23 августа, несогласные с результатами прошедшего голосования, снова собираются в центре Минска, чтобы заявить о своей позиции.