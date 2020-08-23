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Ореанда-Новости
Ореанда-Новости

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил митингующим армией

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались после переизбрания Александра Лукашенко Президентом Республики. Сегодня, 23 августа, несогласные с результатами прошедшего голосования, снова собираются в центре Минска, чтобы заявить о своей позиции.В источнике
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РИА Новости

«Будете иметь дело с армией»: белорусские памятники взяли под охрану

РИА Новости07:15
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Газета.Ru06:58
РБК

Минск заявил об угрозе для протестующих «иметь дело с армией»

РБК07:09
РЕН ТВ

Министерство обороны Белоруссии пригрозило оппозиционерам армией

РЕН ТВ07:00
RT на русском

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском07:14
ТАСС

Глава Минобороны Белоруссии пригрозил армией нарушителям у мемориальных объектов ВОВ

ТАСС06:56
Коммерсантъ

Минобороны Белоруссии пообещало не допустить нарушения порядка около мемориалов

Коммерсантъ06:53

МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
88

Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
РБК09:21
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ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, которое подписали председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области.
РИА Новости09:36