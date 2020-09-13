Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
Виктор Хренин, руководитель белорусского Минобороны, вчера, 12 сентября, заявил, что США перебросили свою бронетанковую часть на полигон, расположенный в пятнадцати километрах от границы Белоруссии. Согласно его словам, американскую бронетехнику перебрасывают на литовский полигон Пабраде.В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
агентство БелТА.
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Министр обороны Белоруссии сообщил сообщил об американской бронетехнике у границы
Газета.Ruвчера в 16:13