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Discover24
Discover24

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Виктор Хренин, руководитель белорусского Минобороны, вчера, 12 сентября, заявил, что США перебросили свою бронетанковую часть на полигон, расположенный в пятнадцати километрах от границы Белоруссии. Согласно его словам, американскую бронетехнику перебрасывают на литовский полигон Пабраде.В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 14:05
Подробнее о событии
RT на русском

Минобороны Белоруссии фиксирует усиленные полёты авиации вдоль границ

RT на русскомвчера в 13:26
Коммерсантъ

Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части на полигон в 15 км от границы

Коммерсантъвчера в 13:54
Российская газета

Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Российская газетавчера в 13:44
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии сообщил сообщил об американской бронетехнике у границы

Газета.Ruвчера в 16:13
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США

РИА Новостивчера в 13:22
Известия

Белоруссия зафиксировала перемещение американской техники у своих границ

Известиявчера в 13:14
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

РБКвчера в 14:05

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 449

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сути на 5 449, общее количество инфицированных достигло 1 062 811, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 449
ТАСС03:40

Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русскомвчера в 00:42
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До конца осени рубль может снова обновить рекорд падения к евро

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, рассказал об ориентирах движения российской валюты: - Неприятный сюрприз рублю готовила нефть: баррель сполз ниже 40 евро на скидках, которые дала Саудовская Аравия покупателям из Азии на осень.
Российская газета23:00
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