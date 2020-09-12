Кабмин РФ выделит 35 миллиардов рублей безработным

Глава кабмина отметил, что средства будут распределены по регионам и напомнил, что это не первый транш: в этом году уже было выделено свыше 130-ти миллиардов рублей на социальную поддержку безработных.