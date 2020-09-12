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РБК
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 14:05
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Московский Комсомолец

Белоруссия зафиксировала переброску войск США к своим границам

Московский Комсомолецвчера в 15:34
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

РБКвчера в 14:05
Российская газета

Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Российская газетавчера в 13:44
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США

РИА Новостивчера в 13:22
Известия

Белоруссия зафиксировала перемещение американской техники у своих границ

Известиявчера в 13:14
Коммерсантъ

Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части на полигон в 15 км от границы

Коммерсантъвчера в 13:54
RT на русском

Минобороны Белоруссии фиксирует усиленные полёты авиации вдоль границ

RT на русскомвчера в 13:26

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал
Газета.Ruвчера в 16:29
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Великобритания обошла санкции США против России

Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Lenta.ru22:35
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В РФ назвали ранние симптомы рака крови

Роман Темников, будучи онкологом-маммологом, профессором Российской академии естествознания, кандидатом медицинских наук, считает, что ранними симптомами злокачественных заболеваний кроветворной системы являются повышение температуры без причин, плохой аппетит, резкая потеря веса, головные боли, частые инфекции, усталость и слабость.
Независимый публицист23:31