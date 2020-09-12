Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».

С чего всё началось Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. РБК вчера в 14:05