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РБК
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 14:05
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Московский Комсомолец

Белоруссия зафиксировала переброску войск США к своим границам

Московский Комсомолецвчера в 15:34
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

РБКвчера в 14:05
Российская газета

Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Российская газетавчера в 13:44
RT на русском

Минобороны Белоруссии фиксирует усиленные полёты авиации вдоль границ

RT на русскомвчера в 13:26
РИА Новости

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске войск США к границе

РИА Новостивчера в 13:22
Известия

Белоруссия зафиксировала перемещение американской техники у своих границ

Известиявчера в 13:14
Коммерсантъ

Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части на полигон в 15 км от границы

Коммерсантъвчера в 13:54

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой
RT на русскомвчера в 04:13

Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника
ТАССвчера в 16:07
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До мурашек. Камила Валиева великолепно исполнила короткую программу

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию 14-летняя чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева из Казани представила новую короткую программу под композицию канадского фигуриста, олимпийского чемпиона Эрика Редфорда «Storm».
АиФ Казаньвчера в 11:53

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газетавчера в 13:57

В Японии предлагают вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Как сообщает ToDay News Ufa, многие убеждены, что реакция российских властей на отставку является особым давлением на будущего нового премьера Японии, если страна сохранит свое мнение относительно японского подхода: «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».
ToDay News Ufa11 сентября в 10:36
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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