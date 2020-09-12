Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
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Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
агентство БелТА.
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