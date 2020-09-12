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РБК
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 14:05
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Известия

Белоруссия зафиксировала перемещение американской техники у своих границ

Известиявчера в 13:14
Коммерсантъ

Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части на полигон в 15 км от границы

Коммерсантъвчера в 13:54
Российская газета

Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Российская газетавчера в 13:44
RT на русском

Минобороны Белоруссии фиксирует усиленные полёты авиации вдоль границ

RT на русскомвчера в 13:26
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США

РИА Новостивчера в 13:22
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии сообщил сообщил об американской бронетехнике у границы

Газета.Ruвчера в 16:13
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

РБКвчера в 14:05

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

В Забайкалье чествовали победителей «Танкового биатлона»

Забайкальский экипаж выиграл "Индивидуальную гонку" с результатом 17 минут 47 секунд В Чите, на аэродроме "Черёмушки" состоялась торжественная встреча военнослужащих – победителей международного этапа конкурса "Танковый биатлон".
Байкал-Daily11 сентября в 08:15
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Жительница спросила РПЦ о заброшенных храмах в Забайкалье

Участница публичных слушаний по вопросу передаче трёх земельных участков в религиозное пользование, задала вопрос о плохом состоянии некоторых религиозных объектов в Забайкалье, приведя в пример храм в селе Калинино.
ZAB.RUвчера в 05:30
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