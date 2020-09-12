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РБК
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость».В источнике
С чего всё началось
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает
 агентство БелТА.
РБКвчера в 14:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии сообщил сообщил об американской бронетехнике у границы

Газета.Ruвчера в 16:13
Коммерсантъ

Белоруссия зафиксировала переброску американской бронетанковой части на полигон в 15 км от границы

Коммерсантъвчера в 13:54
RT на русском

Минобороны Белоруссии фиксирует усиленные полёты авиации вдоль границ

RT на русскомвчера в 13:26
Российская газета

Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе

Российская газетавчера в 13:44
РИА Новости

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США

РИА Новостивчера в 13:22
Известия

Белоруссия зафиксировала перемещение американской техники у своих границ

Известиявчера в 13:14
РБК

Глава Минобороны Белоруссии сообщил о переброске к границе войск США

РБКвчера в 14:05

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новости11 сентября в 16:23
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24

SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship будет впервые собран с носовым обтекателем примерно через неделю, после чего его будут готовить к испытательному взлету на небольшую высоту, сообщил в субботу глава компании Илон Маск.
РИА Новостивчера в 15:52
5

NVIDIA начала принимать предзаказы на видеокарту GeForce RTX 3080

Компания NVIDIA начала принимать предварительные заказы на флагманский видеоускоритель нового поколения, который, по данным компании, покажет вдвое лучшую производительность на фоне видеокарты RTX 2080 Ti.
Экономика сегоднявчера в 13:07
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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После Меркель американцы атакуют Эрдогана

По мнению американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта, напряжение в отношениях двух стран было связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана и поддержкой американцами в Сирии и Ираке курдов.
REGNUMвчера в 05:53
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