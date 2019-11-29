Армия и оружие
РИА НовостиГлава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО
Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
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Глава британского Минобороны заявил о «реальной угрозе» НАТО со стороны России
Комсомольская правда18:31
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