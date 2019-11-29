Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
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Глава Минобороны Британии заявил об угрозе России для НАТО

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.
ТАССвчера в 17:29

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Глава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО

РИА Новостивчера в 21:23

Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО

РБКвчера в 20:29

Глава Минобороны Великобритании назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО

Life.ruвчера в 18:36

Минобороны Великобритании: Россия - реальная угроза для НАТО

Московский Комсомолецвчера в 19:09

Министр обороны Великобритании назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Известиявчера в 19:26

Глава британского Минобороны заявил о «реальной угрозе» НАТО со стороны России

Комсомольская правдавчера в 18:31

Глава Минобороны Британии заявил об угрозе России для НАТО

ТАССвчера в 17:29
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Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»

РИА Новости 26 ноября в 15:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

NASA намерено приобрести два места на «Союзе»

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Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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«Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче Лиги Европы

Шведский «Мальмё» одержал победу над киевским «Динамо» в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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Музыка

Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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Вертолет Ми-8 приземлился на дорогу на Сахалине

Вертолет Ми-8 приземлился на автодорогу севернее Макарова на Сахалине. Это произошло сегодня, 29 ноября, около четырех часов вечера.
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Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией

Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ

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По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
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Политика

В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ

Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
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Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
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Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии

Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
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ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
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На Украине признали нищету в стране результатом Майдана

Газета.Ru вчера в 21:59
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Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM вчера в 22:22
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»

Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Национальная служба новостей вчера в 15:14
Армия и оружие

Сирийские военные сбили турецкий беспилотник

Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
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Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
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В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
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Бен Уоллес
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру в 2012 году. Носит прозвища «Биг-Бен» и «Тело», играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Четыре раза признавался лучшим игроком обороны НБА, повторив достижение Дикембе Мутомбо, и считался одним из сильнейших игроков обороны в НБА 2000-х годов. Наибольших успехов Уоллес добился, выступая за «Детройт Пистонс», выиграв с этой командой чемпионское звание в сезоне 2003/2004 года.
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