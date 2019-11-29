Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.

с чего всё началось

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.

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