Армия и оружие
РИА НовостиГлава Минобороны Британии назвал Россию «реальной угрозой» для НАТО
Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.ТАССвчера в 17:29
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Глава британского Минобороны заявил о «реальной угрозе» НАТО со стороны России
Комсомольская правдавчера в 18:31
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Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
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Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой
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Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
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Уникальный участок «Турецкого потока» проложили под Дунаем в Сербии
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Политика
В бундестаге рассказали, как Украине сохранить транзит газа из РФ
Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Общество
Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии
Сколько приговоров было по статьям о насилии в армии Число приговоров за дедовщину в армии неуклонно сокращается, свидетельствуют данные за 2008 – 2019 годы, которые по запросу РБК предоставил судебный департамент при Верховном суде.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию у Осколбанка, сообщает РИА "Новости". Лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 29 ноября.
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На Украине признали нищету в стране результатом Майдана
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Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»
Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Армия и оружие
Сирийские военные сбили турецкий беспилотник
Сирийская армия сбила беспилотник турецких ВВС. Дрон упал возле селения Хаму на севере провинции Хасеке.
Спорт
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Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Происшествия
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Названы города России с высоким качеством жизни
Казань заняла лидирующую строчку в рейтинге городов России по качеству жизни. На втором месте оказался Грозный.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
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В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ
Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
Общество
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
Футбол
Унаи Эмери: «Арсенал» заслуживал большего в матче с «Айнтрахтом»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после поражений от «Айнтрахта» в матче Лиги Европы (1:2) отметил, что не думает о возможном увольнении.