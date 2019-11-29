Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.

с чего всё началось

Международное сотрудничество необходимо усилить, чтобы противостоять России, представляющей «реальную угрозу для НАТО», заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес. По словам Уоллеса, Россия «проверяет решимость» стран-участниц альянса, в частности, «используя методы гибридной войны на Украине».

Политика В Севастополе задержали украинскую шпионку В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.

Авто Начато производство новой Skoda Octavia В Чехии начато серийное производство лифтбеков и универсалов Skoda Octavia нового, 4-го по счёту, поколения.

Политика Россия и Украина провели переговоры по газу Делегации России и Украины провели переговоры в Вене, в ходе которых стороны обсудили в том числе претензии по газовым вопросам, сообщили в министерстве энергетики РФ.

Технологии Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.

Футбол Футбольный судья Иванов получил возможность судить матчи с VAR Российский футбольный судья Сергей Иванов получил лицензию для работы на матчах премьер-лиги с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил РИА Новости глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

Энергетика «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом» «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».

Шоу-бизнес Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.

Футбол Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Политика Депутат от партии «Слуга народа» предложила «приглушить» свободу слова Представитель президентской партии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с заявлением о том, что на Украине так много свободы слова и она "настолько сильна", что ее уже необходимо "приглушить" .

Культура «Холодное сердце» поделится новогодним настроением Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.