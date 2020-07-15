Армия и оружие
РИА НовостиГлава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
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Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия 04:42
Происшествия
Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине
Газета.Ru 06:59
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Общество
Мишустин заявил о прохождении пика коронавируса в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении пика распространения коронавируса в России.
Lenta.ru 08:14
Футбол
Хусаинов: в стрёмных ситуациях судьи с радостью принимают решения не в пользу «Спартака»
Бывший арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака».
Чемпионат 08:28
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Футбол
Аршавин назвал победу над нынешним «Спартаком» заурядным событием
«Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием», — сказал экс-игрок. Ранее Аршавин заявил, что считает себя «трусом» и «слабаком».
ProstoProSport 07:08
Общество
В Госдуму внесли поправки, меняющие правила изъятия детей у родителей
На рассмотрение Госдумы внесён пакет поправок в семейное законодательство, согласно которым изымать детей из семьи можно только по решению суда.
Версия-Саратов вчера в 12:24
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения из-за коронавируса
В Ульяновской области до 1 августа сохраняется ряд мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:22
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявили 65 больных коронавирусной инфекцией. Всего в крае за время эпидемии COVID-19 заболели 6912 человек.
СочиСтрим 04:02
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Общество
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%
Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет в России около 26%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
RT на русском 08:05
Экономика
Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом
По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
РБК 08:08
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
Здоровье
Испытания одной из вакцин от COVID-19 завершатся в течение двух недель
Interfax-Russia.ru - В ближайшие две недели завершатся клинические испытания одной из российских вакцин от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в среду.
Интерфакс - Россия 07:58