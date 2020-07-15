Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".

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Путешествия В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура. 812