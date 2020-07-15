Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в обращении к новобранцам, приступающим к службе в силах обороны, назвал Россию врагом и призвал солдат к готовности защитить страну от "российской угрозы".
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Глава Минобороны Эстонии призвал солдат защищать страну от «российской угрозы»

Life.ru06:46

Министр обороны Эстонии назвал Россию врагом

Телеканал 360°06:25

Бальбек прокомментировал слова министра обороны Эстонии о России

РИА Новости06:34

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Эстонии о России

Московский Комсомолец06:59

Министр обороны Эстонии назвал Россию «врагом»

ФАН05:16

«Не стоит совать сюда свой нос»: Эстония назвала Россию врагом и тут же вспомнила про НАТО

Царьград05:16

Министр обороны Эстонии новобранцам: Россия — наш потенциальный враг

Евразия Daily02:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
480
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
206
Общество

Памятник Петру I и Екатерине I предложили открыть в Екатеринбурге

РИА Новости 08:56
1
Хоккей

Экс-игрок «Ак Барса» Илья Никулин завершил карьеру хоккеиста

Никулин является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России, двукратным обладателем Кубка Гагарина с "Ак Барсом" и два чемпионства в российской Суперлиге.
Реальное время 09:00
Политика

Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Футбол

Стали известны составы «Урала» и «Арсенала» на матч 29-го тура РПЛ

Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:27
Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия 09:05
16
Общество

В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров

Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции, разрешив возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам, документ опубликован на сайте правительства республики.
РИА Новости 08:31
38
Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
1K
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 13 июля в 08:53
1,3K
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
4,8K
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 13 июля в 10:51
21
Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

Актуальные Новости 03:08
7
Общество

Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля

Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
429
Шоу-бизнес

Ивлеева разгневала фанатов, показав им квартиру своей мамы

Московский Комсомолец 03:52
10
Наука

В Бразилии нашли ступню неизвестного вида динозавров

Анализ показал, что обнаруженная лапа принадлежит неизвестному хищному динозавру, которому дали название Aratasaurus museunacionali.
Экономика сегодня 05:38
5
Общество

Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян

Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 08:59
269
Политика

Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
1
Общество

ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
384
Шоу-бизнес

Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович

Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
34
Футбол

В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом

В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
1
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
25
Гаджеты

Опубликован стандарт на память DDR5

Ожидается, что первые серийные модули будут работать в режиме DDR5-4800. При этом возможен выпуск модулей с большей частотой.
Evo-rus.com 09:30
Политика

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
4
Футбол

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Советский спорт 10:01
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

Evo-rus.com 02:35
177
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
304
Гаджеты

На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1

Новая прошивка Magic UI 3.1 обладает встроенным голосовым помощником Cella, приложением для видеозвонков MeeTime, а также имеет поддержку одновременной работы на нескольких экранах.
Evo-rus.com 08:16
3
Шоу-бизнес

44-летняя Дана Борисова опубликовала свои пляжные фото без ретуши

Дана Борисова опубликовала фото в купальнике Снимки не заставили себя долго ждать — теледива опубликовала несколько кадров, на которых она позирует на каменистом сочинском пляже.
Вокруг ТВ вчера в 19:40
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное