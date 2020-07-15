Армия и оружие

Военное обозрениеВоенное обозрениеМинистр обороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом

Глава военного ведомства Эстонии Юри Луйк, выступая перед новобранцами Сил самообороны республики, назвал Россию врагом и призвал солдат защитить страну от "российской угрозы". Видео с обращением размещено на сайте Минобороны Эстонии.
Читать в источнике
Комментировать172
с чего всё началось
Эстонский министр обороны Юри Луйк в своем видеообращении
 к новобранцам заявил, что каждый обученный призывник — это еще один эстонский солдат, которого российский «враг» должен учитывать, пишет err.ee.
Евразия Dailyвчера в 02:35

Подробнее о событии

Министр обороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от РФ

Pravda.Ruвчера в 23:00

Глава Минобороны Эстонии назвал Россию врагом

РИА Новостивчера в 04:44

Министр обороны Эстонии назвал Россию врагом

Телеканал 360°вчера в 06:25

Министр обороны Эстонии назвал Россию «врагом»

ФАНвчера в 05:36

«Не стоит совать сюда свой нос»: Эстония назвала Россию врагом и тут же вспомнила про НАТО

Царьградвчера в 05:16

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защитить страну от «российской угрозы»

Московский Комсомолецвчера в 05:15

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

РБКвчера в 12:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество

Более 100 штаммов коронавируса выделено в России

Цензуры.Нет вчера в 09:13
155
Общество

Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
92
Авто

Автодилеры в России начали выдавать номера

«Все работает нормально, клиенту в ГИБДД не нужно ехать — он забирает авто из салона с номерами уже, а задержка вызвана процессом получения статуса спецорганизации», — отметили в дилерском центре.
SpeedMe 01:11
Наука

В России из крови доноров выделили антитела против коронавируса

REGNUM вчера в 07:41
473
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Видео жестких задержаний одно за другим начали публиковать в соцсетях участники акции, правозащитные проекты "ОВД-Инфо" и "Автозак live": к 21:30 правозащитники насчитали 50 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 16:55
3,1K
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились бои

Минобороны Азербайджана сообщило в четверг о продолжающейся напряженности на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении здесь боев.
ТАСС 00:40
84
Футбол

«Балтика» в первом туре может отправиться в Оренбург, «Торпедо» - в Ярославль

Matchtv.ru стал известен проект календаря первого тура первенства Олимп-ФНЛ.
Матч ТВ вчера в 17:15
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
801
Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
6,2K
Происшествия

Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова

Газета.Ru вчера в 11:21
403
Футбол

Радимов пошутил о словах Федуна про продажу «Спартака» за рубль

После матча с «Ахматом» владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с болельщиком красно-белых прокомментировал свою инициативу о передаче клуба фанатам.
Чемпионат вчера в 17:29
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
1,1K
Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
306
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
171
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
194
Шоу-бизнес

Натали Портман ждет третьего ребенка

39-летняя Портман придерживается мнения, что при хорошем раскладе можно совмещать работу и семейные хлопоты.
StarHit.ru вчера в 19:00
1
Здоровье

Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.
АМИТЕЛ вчера в 23:37
721
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 14 июля в 11:14
186
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Нева Спорт 13 июля в 04:35
16
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:14
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
116
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru вчера в 11:35
78
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
51
Политика

Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
8
Происшествия

Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
16
Шоу-бизнес

Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

CT news вчера в 21:14
51
Общество

Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована

Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:50
86
Футбол

Семак ответил на слова Федуна о судействе

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который обвинил российский судейский корпус в чрезмерной необъективности в адрес его команды и лояльности по отношению к действующим чемпионам России.
RT на русском вчера в 17:40
1
Общество

Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию

В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19.
Известия вчера в 14:00
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное