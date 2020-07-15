Армия и оружие
Военное обозрениеМинистр обороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом
Глава военного ведомства Эстонии Юри Луйк, выступая перед новобранцами Сил самообороны республики, назвал Россию врагом и призвал солдат защитить страну от "российской угрозы". Видео с обращением размещено на сайте Минобороны Эстонии.
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с чего всё началось
Эстонский министр обороны Юри Луйк в своем видеообращении к новобранцам заявил, что каждый обученный призывник — это еще один эстонский солдат, которого российский «враг» должен учитывать, пишет err.ee.Евразия Dailyвчера в 02:35
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Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защитить страну от «российской угрозы»
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