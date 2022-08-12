«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур.
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«Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — считает Певкур, возглавивший Минобороны Эстонии 18 июля 2022 года.
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