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Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО

Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил
 новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что скоро Балтийское море станет "внутренним морем НАТО".
РИА Новости
«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — сказал Певкур.
Росбалт
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«Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — считает Певкур, возглавивший Минобороны Эстонии 18 июля 2022 года.
BFM.ru
Решение о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия приняли в мае на фоне военной операции на Украине.
Коммерсантъ

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