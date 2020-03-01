Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Происшествия На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.

Политика Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Происшествия СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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Политика Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.