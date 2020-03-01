Политика
РИА НовостиГлава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Читать в источнике
Оценить754
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
Происшествия
В действиях журналистов Sputnik Турция не нашли состава преступления
Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Футбол
В Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирус
Вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артём Смирнов сообщил, что матч высшего дивизиона Северо-западной лиги Москвы между командами СССР и «Мегамужики» был отменён из-за подозрения на коронавирус.
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Авто
400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров
Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию в Великий пост
Уже в понедельник, 2 марта, для православных начнется Великий пост, который предусматривает ограничение в питании.
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Происшествия
В Мурманске мужчина с матами напал на подростка и бил по голове
Чрезвычайный случай произошел вчера в одном из заведений быстрого питания в Мурманске. Мужчина с нецензурной бранью накинулся на подростков.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о повреждении здания школы в результате обстрела ВСУ
На западе Донецка повреждено здание школы в результате обстрелов, которые были произведены со стороны дислокации вооруженных сил Украины (ВСУ).
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Футбол
«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
Происшествия
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
Общество
Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы
В арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области в честь Масленицы 29 февраля сожгли деревянный мост высотой 20 м. Об этом сообщается на странице арт-парка в Instagram.
Киберспорт
Bethesda была удивлена, что игроки Fallout 76 не интересуются PvP
Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda Softworks, признал, что компания не сразу поняла, чего хотят игроки Fallout 76.
Биатлон
В СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера.