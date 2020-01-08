Армия и оружие

Rusvesna.suRusvesna.suГлава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США

Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак. В релизе, опубликованном на сайте Минобороны страны, приводятся слова Хатами о том, что следующие меры «будут пропорциональны поведению США».
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Иранский эксперт: Если иранцы не дадут США «военный ответ», те будут продолжать атаки

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В Иране пообещали пропорциональный ответ на возможные атаки США

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Ответ Ирана на любые действия США будет соразмерным — министр обороны

Евразия Daily04:50

В Минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США

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В Москве избили сына Жванецкого

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Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
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Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя

Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
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Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
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«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

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В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Собака.ru вчера в 10:41
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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Российская газета 08:32
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Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США.
Lenta.ru 02:48
Общество

Свыше 30 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани

RT на русском вчера в 06:43
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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Airstream Astrovan II: специальный автобус для астронавтов

Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
ГЛАС.RU 05 января в 03:02
Культура

Программа «60 минут» стала самым популярным политическим шоу в России

Эксперты выяснили, что программа «60 минут» по итогам 2019 года стала лучшим политическим шоу в России.
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Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
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«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации

Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Известия 07:05
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
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Шарапова после поражения назвала второсортным турнир в Брисбене

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова раскритиковала организацию турнира в австралийском Брисбене.
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Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

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Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
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Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Газета.Ru 05:45
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СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
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Джордан Ларссон: Не собираюсь оставаться в России на всю жизнь

Форвард заключил контракт сроком на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.
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Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

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В реанимации российской больницы закончились лекарства

В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
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Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
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В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:57
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