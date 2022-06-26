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Глава Минобороны Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине.
РИА Новости
Отмечается, что Шойгу уделил особое внимание «вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий», а также тому, чтобы для военных были созданы подходящие условия быта.
Daily Storm
Глава ведомства также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества бойцам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач".
РИА Новости
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине
RT на русском04:51
Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине группировку ВС РФ
ТАСС03:06
Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции российских войск на Украине
Военное обозрение03:48
Глава Минобороны Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на Украине
РИА Новости03:23
Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на Украине
РБК04:21
Министр обороны Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск на Украине
Глас Народа03:01
Шойгу во время инспекции группировки ВС РФ обсудил создание бытовых условий для российских военнослужащих
ТК Звезда03:00

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