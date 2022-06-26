РИА НовостиГлава Минобороны Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на УкраинеМинистр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине.РИА НовостиОтмечается, что Шойгу уделил особое внимание «вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий», а также тому, чтобы для военных были созданы подходящие условия быта.Daily StormГлава ведомства также вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и ордена Мужества бойцам, "проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач".РИА НовостиРоссия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрТК ЗвездаКомсомольская правдаSmotrim.ruРБКПятый каналLife.ruНТВПетербургский дневникPiter.tvРЕН ТВИзвестияВоенное делоМой БрянскRT на русскомМоя Москва.онлайнГлагоLЦарьградИА Красная ВеснаЭкономика сегодняГазета.RuВечерняя МоскваПрофильDeita.ruВоенное обозрениеНациональная служба новостейГлас НародаРоссийская газетаКомсомольская правдаDaily StormВоенное делоПодробнее о событииШойгу проинспектировал российскую группировку войск на УкраинеRT на русском04:51Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине группировку ВС РФТАСС03:06Шойгу посетил зону проведения специальной военной операции российских войск на УкраинеВоенное обозрение03:48Глава Минобороны Шойгу проинспектировал войска, участвующие в спецоперации на УкраинеРИА Новости03:23Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на УкраинеРБК04:21Министр обороны Шойгу лично проинспектировал российскую группировку войск на УкраинеГлас Народа03:01Шойгу во время инспекции группировки ВС РФ обсудил создание бытовых условий для российских военнослужащихТК Звезда03:00Показать ещёОценить2,2KПоделиться