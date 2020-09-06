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РИА Новости
РИА Новости

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.В источнике
С чего всё началось
Ранее Мария Захарова опубликовала
 пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК03:55
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Газета.Ru

Сербский чиновник пристыдил Захарову за пост о встрече в Белом доме

Газета.Ru05:32
РБК

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

РБК03:55
URA.Ru

Сербы пристыдили Захарову за фото из «Основного инстинкта»

URA.Ru23:39
РИА Новости

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

РИА Новости04:04
Московский Комсомолец

Захарову затравили за пост про позу из «Основного инстинкта» и Сербию

Московский Комсомолец03:54
Lenta.ru

Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ru01:18
News.ru

Министр обороны Сербии резко ответил на пост Захаровой о Вучиче

News.ru04:46

«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020 Ранее «Рено» объявила о реорганизации структуры концерна и нынешний директор гоночной команды Сириль Абитебуль был назначен главной подразделения «Альпина».
«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году
Спорт-Экспресс05:20

Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Суперфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

В Солнечногорске на площадке мастерской управления «Сенеж» стартовал суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», в соревнованиях принимают участие конкурсанты из 54 регионов страны, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО04:30

Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUM03:06