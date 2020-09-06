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РИА Новости
РИА Новости

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Захарова пояснила, что пост про Вучича был «неверно истолкован»

ТАСС07:17
РБК

Глава Минобороны Сербии заявил о «делах Вучича и мелкой злости Захаровой»

РБК06:17
Газета.Ru

Сербский чиновник пристыдил Захарову за пост о встрече в Белом доме

Газета.Ru05:32
URA.Ru

Захарова отреагировала на возмущения сербов ее постом в Facebook

URA.Ru06:12
Московский Комсомолец

Захарова извинилась за возмутивший сербских чиновников пост

Московский Комсомолец07:25
РИА Новости

Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа

РИА Новости07:17
News.ru

Президент Сербии прокомментировал пост Захаровой о нём

News.ru06:44

В США раскрыли цели полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию средств противовоздушной обороны России на полеты стратегической авиации Соединенных Штатов.
Военное дело04:10
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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