Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Смотрите также
Неизвестные убили человека и ранили еще семь в британском Бирмингеме
Опубликовано содержание «шпаргалки» Ефремова в суде
В Сочи Петросяна и Винокура эвакуировали с концерта
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2
Фанаты «Спартака» стали участниками драки в Брянске
Глава ДНР приказал ликвидировать сооружения ВСУ у линии разграничения
Сын Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Пребывание на МКС изменило структуру мозга космонавтов
Ликвидирован крупный лесной пожар в Ростовской области
Президент Сербии сообщил о продолжении переговоров с Косово
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального
Собянин оценил слухи о следующем карантине из-за коронавируса в Москве
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Турция перебросила танки и бронетехнику на границу с Грецией
В Сочи Петросяна и Винокура эвакуировали с концерта
Сборная России сыграет с командой Венгрии в Лиге наций
Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.В источнике
Подробнее о событии