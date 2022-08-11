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Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил оборонные предприятия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения Гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Московской и Тульской областях.
ТК Звезда
В Тульской области Шойгу проверил выполнение ГОЗа Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова.
РИА Новости
Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии.
РИА Новости
Шойгу провел совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказов в Московской и Тульской областях
Lenta.ruвчера в 13:15
Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях
ТВ Центрвчера в 12:02
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Московской и Тульской областях
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Шойгу посетил ОПК Московской и Тульской областей
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Московский Комсомолецвчера в 12:36
Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях
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Шойгу проверил предприятия ОПК в Московской и Тульской областях
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