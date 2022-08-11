Руководство предприятия представило новейшие разработки в области бронетанковой техники, ракетного, противотанкового и стрелкового вооружения, а также доложило о вариантах модернизации бронетехники, стоящей на вооружении российской армии.
Двое детей в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью лекарственного препарата «Золгенсма», передает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы швейцарской фармкомпании Novartis, которая производит лекарство.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что артиллерия Украины со стороны Никополя обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.
Государственные испытания модернизированной 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, вскоре она может быть принята на вооружение, сказал в интервью «РИА Новости» первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.
В марте замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила смертельные последствия COVID-19.
В военной операции Москва взяла под свой контроль месторождения полезных ископаемых на Украине, оцениваемые на $12,4 трлн, пишет The Washington Post со ссылкой на анализ, проведенный для газеты канадской фирмой по геополитическим рискам SecDev.
Глава тюрингского ведомства по охране конституции Штефан Крамер заявил, что украинский конфликт, рост цен и страх за собственное будущее приводят к росту напряженности и агрессивных настроений среди населения Германии.