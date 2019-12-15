Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
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с чего всё началось

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости03:05

Подробнее о событии

Турция заявила, что была вынуждена купить российские С-400

Комсомольская правда05:15

В Минобороны Турции рассказали о причинах покупки С-400 у России

News.ru04:48

Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400

Взгляд.ру03:00

В Минобороны Турции рассказали, что вынудило Анкару купить С-400

Life.ru04:33

Министр обороны Турции объяснил, почему Анкара купила российские С-400

REGNUM03:35

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

РИА Новости03:05

Глава МО Турции заявил о вынужденной покупке С-400 у РФ из-за отказа Запада продавать ПРО

Известия04:34
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Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Известия 02:15
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 04:59
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Политика

В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

РИА Новости 04:43
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Единоборства

Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

REGNUM 02:59
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
РИА Новости 04:55
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Кино

Умерла актриса французской «новой волны» Анна Карина

Французская актриса Анна Карина, получившая известность благодаря ролям в фильмах "новой волны" Жана-Люка Годара, умерла в возрасте 79 лет в Париже.
DP.RU 04:42
Единоборства

Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF

Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
REGNUM 04:19
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
РБК 04:47
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Армия и оружие

В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
RT на русском 04:27
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика

ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 13 декабря в 05:30
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Спорт

Непряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
Матч ТВ вчера в 09:42
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