Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
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Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

РИА Новости03:05

Глава Минобороны Турции раскрыл причину закупки российских С-400

Взгляд.ру03:00

Министр обороны Турции объяснил, почему Анкара купила российские С-400

REGNUM03:35

Глава Минобороны Турции объяснил, почему Анкара купила российские С-400

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Турция была вынуждена купить С-400

ГЛАС.RU03:38

Министр обороны рассказал, что заставило Турцию купить С-400

Вестник Кавказа03:14

Але, гараж: в Литве назвали Турцию врагом и вышвырнули из НАТО

BaltNews.lt02:05
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
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Суперкомпьютер на четырех лапах

Популярная механика 02:17
Армия и оружие

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Российская газета вчера в 03:49
Политика

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
RT на русском 02:44
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245

Sport24.ru 01:57
Политика

В Сенате США ожидают скорого прекращения процедуры импичмента Трампа

«Процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — говорит Грэм, который осенью представил резолюцию, осуждающую попытки демократов сместить действующего президента США.
ФАН вчера в 17:08
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Pravda.Ru вчера в 05:06
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Технологии

Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

Goroday.ru 02:37
Экономика

Рынок офисной недвижимости в Петербурге начал выход из стагнации

По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.
АБН 03:26
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Кино

Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

ФАН 12 декабря в 08:34
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть

В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
RT на русском 03:18
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против Маттео Сальвини

В полиции итальянской столицы утверждали, что на протест вышли 35 тысяч человек, хотя сами организаторы назвали цифру в 100 тысяч человек.
RuNews24.ru 02:24
Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
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