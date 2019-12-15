Политика
РИА НовостиГлава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
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Общество
Facebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Наука
Суперкомпьютер на четырех лапах
Армия и оружие
В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Политика
В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245
Политика
В Сенате США ожидают скорого прекращения процедуры импичмента Трампа
«Процедура импичмента перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро», — говорит Грэм, который осенью представил резолюцию, осуждающую попытки демократов сместить действующего президента США.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Происшествия
Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Экономика
Рынок офисной недвижимости в Петербурге начал выход из стагнации
По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.
Политика
Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине
Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Кино
Появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Здоровье
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Происшествия
В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть
В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
Общество
В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против Маттео Сальвини
В полиции итальянской столицы утверждали, что на протест вышли 35 тысяч человек, хотя сами организаторы назвали цифру в 100 тысяч человек.
Гаджеты
Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.