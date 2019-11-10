Армия и оружие
РБКГлава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.
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с чего всё началось
Загороднюк в интервью телеканалу «1+1» рассказал о сотрудничестве Украины с НАТО и отметил, что в страну поставляется оружие и техника, Альянс помогает в подготовке солдат.News.ruвчера в 19:16
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В Минобороны Украины заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»
RT на русскомвчера в 20:17
Министр обороны Украины заявил о готовности «защититься от России» своими силами
Life.ruвчера в 17:51
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В Испании подводят итоги внеочередных всеобщих выборов.
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РБК вчера в 21:25
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Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года.
Фонтанка.Ру вчера в 23:07
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Спасатели нашли тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинское в Новосибирской области, и передали их полиции.
Известия вчера в 23:48
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
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Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Авто
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Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.
Газета DAILY 08 ноября в 06:38
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Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
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Регулятор Польши оштрафовал Engie по делу «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия с ее стороны по делу проекта "Северный поток-2", сообщается в Twitter регулятора.
ПРАЙМ 08 ноября в 07:02
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«Крылья Советов» в меньшинстве уступили «Спартаку»
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СитиТрафик 09 ноября в 13:09
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС вчера в 05:03
Космос
Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок
Дни24 08 ноября в 06:10
Политика
Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ
Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru вчера в 21:38
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке
Интерфакс вчера в 21:54
Спорт
«Спартак» отказался от турнира в США
«Спартак» вынужденно отказался от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе 2020 года, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы».
Спорт-Экспресс вчера в 03:06
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
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РБК вчера в 23:00