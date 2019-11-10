Армия и оружие

РБКРБКГлава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.
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с чего всё началось
Загороднюк в интервью телеканалу «1+1
» рассказал о сотрудничестве Украины с НАТО и отметил, что в страну поставляется оружие и техника, Альянс помогает в подготовке солдат.
News.ruвчера в 19:16

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В Минобороны Украины заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

RT на русскомвчера в 20:17

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

РБКвчера в 20:03

Украина похвасталась способностью самостоятельно отразить «нападение» России

Взгляд.рувчера в 14:56

Министр обороны Украины заявил о готовности «защититься от России» своими силами

Life.ruвчера в 17:51

На Украине заявили о готовности самостоятельно защититься от России

Известиявчера в 16:29

На Украине заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

РИА Новостивчера в 18:37

Глава Минобороны Украины рассказал о защите от нападения РФ

Московский Комсомолецвчера в 14:29
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Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Политика

Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом

"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом-президентом Эво Моралесом", — заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Политика

Оппозиция Боливии сообщила об ордере на задержание Моралеса

Полиция Боливии объявила в розыск объявившего об отставке с поста президента Эво Моралеса, написал в Twitter один из лидеров оппозиции – Луис Фернандо Камачо.
Ведомости вчера в 22:48
Политика

Американские СМИ назвали «худший кошмар» для Китая и России

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости вчера в 17:02
Общество

«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Политика

Испанские социалисты победили на выборах, но большинства у них нет

В Испании подводят итоги внеочередных всеобщих выборов.
Вести.Ru вчера в 22:03
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Газета.Ru вчера в 18:14
Происшествия

Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку

Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол

СМИ: Соболев близок к переходу в «Локомотив»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев находится в сфере интересов «Локомотива».
Матч ТВ 00:28
Армия и оружие

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.
РИА Новости 00:30
Политика

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Политика

Дмитрий Песков: Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году

Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года.
Фонтанка.Ру вчера в 23:07
Происшествия

В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников

Спасатели нашли тела двоих охотников, которые пропали на озере Убинское в Новосибирской области, и передали их полиции.
Известия вчера в 23:48
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Авто

Haval объявила цены на купе-кроссовер Haval F7x для России

Напомним, что Haval F7x стал вторым автомобилем, производимым в России после обычной версии кроссовера Haval F7.
Газета DAILY 08 ноября в 06:38
Политика

Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество

Регулятор Польши оштрафовал Engie по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия с ее стороны по делу проекта "Северный поток-2", сообщается в Twitter регулятора.
ПРАЙМ 08 ноября в 07:02
Футбол

«Крылья Советов» в меньшинстве уступили «Спартаку»

В меньшинстве «Крылья Советов» уступили со счетом 0:2. Следующий матч «Крылья» вновь проведут в Москве, 24 ноября (воскресенье) сыграв с ЦСКА.
СитиТрафик 09 ноября в 13:09
Происшествия

При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина

По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС вчера в 05:03
Космос

Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок

Дни24 08 ноября в 06:10
Политика

Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ

Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента и рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru вчера в 21:38
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в оренбургском поселке

Интерфакс вчера в 21:54
Спорт

«Спартак» отказался от турнира в США

«Спартак» вынужденно отказался от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе 2020 года, утверждает Telegram-канал «Ложа прессы».
Спорт-Экспресс вчера в 03:06
Футбол

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров

Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
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