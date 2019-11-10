Армия и оружие
РБКГлава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.
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Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
REGNUM вчера в 00:49
Политика
Мексика предложила Моралесу убежище на территории своего посольства
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о готовности мексиканской стороны предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу на территории посольства страны в боливийской столице Ла-Пасе.
RT на русском 20:32
Спорт
Ефременкова стала третьей на этапе КМ по шорт-треку в Канаде
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Монреале (Канада) Екатерина Ефременкова стала третьей на дистанции 1000 метров.
Sportbox.RU 20:18
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией
Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru 13:16
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Общество
Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира
Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.
News.ru 20:55
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели вчера в 23:19
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Вегас», Кузнецов набрал два очка
Встреча прошла на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет на 58-й секунде встречи.
Нева Спорт 00:15
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru 18:14
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги
Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 15:13
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия 20:37
Здоровье
Педиатрическое отделение детской поликлиники Южно-Сахалинска открылось после капремонта
Сахалин.Инфо 21:12
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Авто
Автомобили дорожают при падении спроса
Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%.
Коммерсантъ 17:25
Политика
Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским
С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.
РИА Новости 19:21
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Уфимские Заметки 08 ноября в 11:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета 09:11
Происшествия
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
Вести.Ru 16:36
Политика
В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия 11:39
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Политика
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23