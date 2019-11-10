Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Политика Мексика предложила Моралесу убежище на территории своего посольства Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о готовности мексиканской стороны предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу на территории посольства страны в боливийской столице Ла-Пасе.

Спорт Ефременкова стала третьей на этапе КМ по шорт-треку в Канаде На этапе Кубка мира по шорт-треку в Монреале (Канада) Екатерина Ефременкова стала третьей на дистанции 1000 метров.

Здоровье Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.

Политика Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.

Происшествия Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Общество Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Вегас», Кузнецов набрал два очка Встреча прошла на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась со счетом 5:2. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов открыл счет на 58-й секунде встречи.

Экономика Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.

Футбол Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Общество Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.

Авто Автомобили дорожают при падении спроса Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%.

Политика Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Происшествия Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.

Политика В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине 24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.

Общество В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.