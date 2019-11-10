Армия и оружие

РБКРБКГлава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.
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Глава Минобороны Украины рассказал о защите от нападения РФ

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Украина похвасталась способностью самостоятельно отразить «нападение» России

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На Украине заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

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Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

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В Минобороны Украины заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

RT на русском20:17

Министр обороны Украины заявил о готовности «защититься от России» своими силами

Life.ru17:51
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Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
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Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским

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Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

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Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы. В результате происшествия пострадал один человек.
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В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

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Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

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Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
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