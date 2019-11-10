Армия и оружие
РБКГлава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.
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Происшествия
Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников
Lenta.ru вчера в 21:40
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости 15:00
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили вчера в 22:17
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Авто
Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа
Корейские папарацци запечатлели переднюю панель вседорожника без маскировки: на снимке виден руль, массивный центральный тоннель и выдвижной экран мультимедийного комплекса.
Motor вчера в 15:59
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
REGNUM 08 ноября в 01:02
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform 14:12
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомашины
Expert.ru 08 ноября в 02:45
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Политика
Президент Боливии Моралес заявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 16:29
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Спорт уик-энд вчера в 18:33
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Общество
Нефтегазовую компанию Engie оштрафовали из-за «Северного потока-2»
Французская нефтегазовая компания Engie была оштрафована антимонопольным регулятором Польши UOKiK из-за отсутствия содействия по делу проекта строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил регулятор.
Вести.Финанс 08 ноября в 06:03
Хоккей
Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла
В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК 08 ноября в 20:44
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Ситуация осложнилась еще и тем, что возлюбленный 32-летней Юлия Ефременковой Мондезир, с которым она познакомилась на съемках телепроекта «ДОМ-2», в срочном порядке улетел по делам.
StarHit.ru вчера в 07:00