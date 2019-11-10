Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН. По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий.

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

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