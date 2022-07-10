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Глава Минобороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг страны

Военные Вооруженных сил Украины получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
Известия
Правительство Украины планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться отвоевать южные территории Украины.
РЕН ТВ
Как подчеркнул Резников, численность ВСУ достигает «примерно 700 тыс. человек», а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».
Взгляд.ру
Российское Минобороны в начале июля утверждало, что украинская армия несет значительные потери на всех направлениях.
РБК

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