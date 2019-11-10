Армия и оружие
Газета.RuГлава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
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с чего всё началось
Загороднюк в интервью телеканалу «1+1» рассказал о сотрудничестве Украины с НАТО и отметил, что в страну поставляется оружие и техника, Альянс помогает в подготовке солдат.News.ruвчера в 19:16
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В Минобороны Украины заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»
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