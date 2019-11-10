с чего всё началось

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.

Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России

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