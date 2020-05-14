Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки Российской Федерации, переболел COVID-19. Как стало известно «Регион online», в ближайшее время он вернутся к полноценной работе в министерстве. Осложнений во время болезни в видео острого двустороннего воспаления легких не было.

Общество Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 3,3K

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 973

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 495

Авто Объявлена дата продаж нового Kia Sorento Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.

Политика Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости". 1

Наука Найдено эффективное лекарство от коронавируса Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2. 2

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших. 1

Общество Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 27

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 819

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 262

Общество В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.

Общество Мясников назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите Российский врач Александр Мясников на своей странице в Instagram заявил, что самая эффективная мера по индивидуальной защите — соблюдение дистанции.

Технологии В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19 Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев. 9

Футбол В «Локомотиве» объяснили решение сменить главного тренера Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков объяснил решение не продлевать контакт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Общество Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела» Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте. 1

Единоборства Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме. 13