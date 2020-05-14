Коронавирус
Регион onlineГлава Минобразования России Валерий Фальков переболел коронавирусом
Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки Российской Федерации, переболел COVID-19. Как стало известно «Регион online», в ближайшее время он вернутся к полноценной работе в министерстве. Осложнений во время болезни в видео острого двустороннего воспаления легких не было.
Читать в источнике
Оценить408
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Следователи регионального следкома допросили 22-летнюю работницу социального приюта, которая сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта и выложила в Сети.
Российская газета 11:13
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
Авто
Объявлена дата продаж нового Kia Sorento
Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.
Новые автомобили 00:55
Авто
Nissan может закрыть доступный бренд Datsun
Автоновости дня 05:10
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек
Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
News.ru 14:31
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 13:48
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Политика
Жириновский предложил сократить количество депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением в два раза сократить число российских депутатов.
Радио Комсомольская правда вчера в 15:59
Общество
Мясников назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите
Российский врач Александр Мясников на своей странице в Instagram заявил, что самая эффективная мера по индивидуальной защите — соблюдение дистанции.
Вечерняя Москва 15:02
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Футбол
В «Локомотиве» объяснили решение сменить главного тренера
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков объяснил решение не продлевать контакт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:37
Общество
Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»
Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Происшествия
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб человек
В результате пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Москве.
Коммерсантъ 07:35
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Ведомости вчера в 05:45
Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости вчера в 06:08
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09