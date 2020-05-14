Коронавирус

Регион onlineРегион onlineГлава Минобразования России Валерий Фальков переболел коронавирусом

Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки Российской Федерации, переболел COVID-19. Как стало известно «Регион online», в ближайшее время он вернутся к полноценной работе в министерстве. Осложнений во время болезни в видео острого двустороннего воспаления легких не было.
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Министр образования Фальков переболел коронавирусом

РБК08:12

Министр науки и высшего образования Фальков переболел коронавирусом

ТАСС08:29

Министр образования России Фальков переболел коронавирусом

Известия08:12

Министр образования Фальков переболел коронавирусом

Интерфакс08:35

Глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом

Комсомольская правда08:11

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

РИА Новости08:11

Путин сообщил, что глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Коммерсантъ08:11
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Общество

Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
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Происшествия

СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей

Следователи регионального следкома допросили 22-летнюю работницу социального приюта, которая сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта и выложила в Сети.
Российская газета 11:13
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
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Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
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Авто

Объявлена дата продаж нового Kia Sorento

Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.
Новые автомобили 00:55
Авто

Nissan может закрыть доступный бренд Datsun

Автоновости дня 05:10
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Политика

Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России

Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
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Наука

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
2
Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
News.ru 14:31
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Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 13:48
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

РИА Новости 13:49
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Политика

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
819
Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
262
Общество

В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет

Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
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Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Политика

Жириновский предложил сократить количество депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением в два раза сократить число российских депутатов.
Радио Комсомольская правда вчера в 15:59
3,7K
Общество

Мясников назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите

Российский врач Александр Мясников на своей странице в Instagram заявил, что самая эффективная мера по индивидуальной защите — соблюдение дистанции.
Вечерняя Москва 15:02
Технологии

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
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Футбол

В «Локомотиве» объяснили решение сменить главного тренера

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков объяснил решение не продлевать контакт с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:37
Общество

Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»

Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Происшествия

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб человек

В результате пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной погиб один человек, сообщили в управлении МЧС по Москве.
Коммерсантъ 07:35
33
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
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Политика

Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

Ведомости вчера в 05:45
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Наука

Китайские врачи впервые вылечили сердце инъекцией стволовых клеток

Pravda.Ru 07:59
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Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

Недавно в Сети распространили новый видеоролик, в котором показали полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Сайт интересных новостей 15:00
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Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости вчера в 06:08
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Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
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Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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