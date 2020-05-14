Коронавирус
Регион onlineГлава Минобразования России Валерий Фальков переболел коронавирусом
Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки Российской Федерации, переболел COVID-19. Как стало известно «Регион online», в ближайшее время он вернутся к полноценной работе в министерстве. Осложнений во время болезни в видео острого двустороннего воспаления легких не было.
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Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Армия и оружие
Оперативный центр ВСУ в Очакове подтвердил приоритет интересов НАТО
В эфире одного из украинских телевизионных каналов Арестович отметил, что возведение этого военного штаба якобы напрямую связано с зоной интересов НАТО в Черном и Азовском море.
NewInform 14:05
Здоровье
Почему в России низкая смертность от коронавируса
В агентстве деловой информации Bloomberg вышла статья с заголовком о том, почему же коронавирус убил так мало человек в России, ведь на сегодняшний день страна находится уже на 2-м месте по заболеваемости после США.
Live24 09:57
Здоровье
До конца мая в ярославских больницах развернут ещё 250 коек
До конца мая в больницах региона развернут ещё 250 коек для больных коронавирусом.
Городской телеканал 13:32
Происшествия
СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.
Life.ru 13:29
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Общество
Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр
Второй кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева.
Ведомости вчера в 08:34
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Здоровье
Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России
Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 12:31
Религия
В Черногории задержан епископ СПЦ
Общественное телевидение России 07:44
Единоборства
Конор Макгрегор: молюсь за Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор, известный своими долгоиграющим конфликтом с Хабибом Нурмагомедовым, выразил поддержку отцу и тренеру российского спортсмена.
ФедералПресс вчера в 21:15
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Шоу-бизнес
На самоизоляции муж Собчак начал грызть деревья
Ксения Собчак опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором её супруг Константин Богомолов продемонстрировал, чем питается на самоизоляции.
78.ru 11:22
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Общество
В Госдуму вносят закон о праве полиции вскрывать машины
Правительство вносит в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.
Реальное время 12 мая в 12:34
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Футбол
Антон Миранчук отреагировал на уход Семина
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук отреагировал на уход Юрия Семина с поста главного тренера команды.
Газета.Ru 13:36
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
Футбол
Мельгарехо может уйти в «Трабзонспор»
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо может уехать в чемпионат Турции. Парагваец попал в сферу интересов «Трабзонспора».
Бомбардир.ру 06:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru вчера в 06:24
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25