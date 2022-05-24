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Глава Минобрнауки Фальков заявил, что Болонская система осталась в прошлом

Валерий Фальков заявил
, что в стране необходимо создавать собственную систему образования.
ТУТ НЬЮС
Как отметил Патрушев, в настоящее время российских студентов и преподавателей "фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы".
ТАСС
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.
ТАСС
В Госдуме уже готовится законопроект, который сделает специалитет основной формой получения высшего образования, сообщил накануне первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин.
БИЗНЕС Online

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