«В своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории «О транзитном участии и поддержке миротворческих операций» от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде», — цитирует адвоката «РИА Новости».