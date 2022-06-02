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Глава Минобрнауки Фальков заявил, что в России сохранятся бакалавриат и магистратура

Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет.
РИА Новости
"Понимаете, речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура", - заверил Фальков.
ТАСС
«Будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета», - отметил Фальков в беседе с «Коммерсантом».
ТК Звезда
Сейчас европейские преподаватели в одностороннем порядке решили отказаться от сотрудничества с российскими университетами, а значит — "любая мобильность как таковая в этом направлении уже не актуальна", заявил Фальков.
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Глава Минобрнауки Фальков сообщил, что бакалавриат и магистратура останутся в России
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