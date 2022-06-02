Несмотря на отказ от соблюдения всех принципов Болонской системы образования, в России останется возможность обучаться по программам бакалавриата и магистратуры, но в то же время возобновится специалитет.
Сейчас европейские преподаватели в одностороннем порядке решили отказаться от сотрудничества с российскими университетами, а значит — "любая мобильность как таковая в этом направлении уже не актуальна", заявил Фальков.
«Взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13.00 был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств оставленных ВСУ при бегстве и обнаруженных при обследовании территории сотрудниками военно-гражданской администрации», — говорится в официальном Telegram-канале мэрии Бердянска.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — высказались в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о вероятной блокировке в стране Proton VPN.