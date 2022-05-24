РИА НовостиГлава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образованияМинистерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.РИА НовостиЭкс-министр образования, президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева также ранее предлагала пересмотреть участие России в этом процессе.КоммерсантъОднако в России больше известна Болонская двухуровневая система образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года).КоммерсантъПо словам главы комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, ректоры неоднократно заявляли, что переход на двухуровневую систему по некоторым специальностям был крайне нежелательным.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналПсковская Лента НовостейRTVIЦарьградREGNUMУчительская газетаYakutsk.ruВести ПодмосковьяБлокнот.руБаймакский вестникЯнтарный КрайИА ЯСИАРБКНовые ИзвестияТелеканал 360°ВесьмаTV ГубернияПрофильКурьер. Среда. БердскПодробнее о событииМинобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системыРБКвчера в 12:59Минобрнауки подтвердило «Ъ» намерение отказаться от Болонской системыКоммерсантъвчера в 12:07Самое цитируемоеРоссия откажется от участия в Болонском процессеКоммерсантъвчера в 16:25Фальков: Россия откажется от Болонской системы образования и создаст своюАргументы и Фактывчера в 13:09В Минобрнауки заявили о планах отказаться от болонского процессаRT на русском17:55Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образованияРИА Новостивчера в 12:59Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»ТАССвчера в 12:45В России создадут новую систему высшего образования взамен БолонскойИнтерфаксвчера в 12:38Показать ещёОценить6,6KПоделиться