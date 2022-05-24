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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования

Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.
РИА Новости
Однако в России больше известна Болонская двухуровневая система образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года).
Коммерсантъ
В частности, по мнению Степашина, «автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло».
Forbes

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