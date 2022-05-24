РИА НовостиГлава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образованияМинистерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.РИА НовостиРоссия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года.РИА НовостиОднако в России больше известна Болонская двухуровневая система образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года).КоммерсантъВ частности, по мнению Степашина, «автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло».ForbesЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналПсковская Лента НовостейRTVIЦарьградRT на русскомREGNUMУчительская газетаYakutsk.ruВести ПодмосковьяБлокнот.руЯнтарный КрайИА ЯСИАРБКНовые ИзвестияТелеканал 360°TV ГубернияПрофильКурьер. Среда. БердскГазета.RuPravda.RuПодробнее о событииРоссия откажется от участия в Болонском процессеКоммерсантъвчера в 16:25Минобрнауки подтвердило «Ъ» намерение отказаться от Болонской системыКоммерсантъвчера в 12:07Самое цитируемоеАналитик Болотов прокомментировал намерение России выйти из болонского процессаRT на русскомвчера в 14:53Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системыРБКвчера в 12:59Фальков: Россия откажется от Болонской системы образования и создаст своюАргументы и Фактывчера в 13:09Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образованияРИА Новостивчера в 12:59Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»ТАССвчера в 12:45В России создадут новую систему высшего образования взамен БолонскойИнтерфаксвчера в 12:38Показать ещёОценить4,5KПоделиться