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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования

Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран.
Коммерсантъ
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга призвал не отказываться полностью от Болонской системы, а «взять лучшее, что есть в ней».
Ведомости
В частности, по мнению Степашина, «автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло».
Forbes

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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования
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