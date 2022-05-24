Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу 27 мая – налог на прибыль.
Служба безопасности Украины с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна, чтобы обвинить российских военных в беспорядочных обстрелах, заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.