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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, в ходе совещания с президентмо РФ Владимиром Путиным по вопросам ситуации в системе образования в условиях коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе.

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