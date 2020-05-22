Общество

REGNUMREGNUMГлава Минобрнауки РФ назвал условия выдачи образовательных кредитов

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, в ходе совещания с президентмо РФ Владимиром Путиным по вопросам ситуации в системе образования в условиях коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе.
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Валерий Фальков
Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования ЦБ.
— Валерий Фальков, российский депутатФедералПресс 03:53

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