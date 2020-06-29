Общество

REGNUMREGNUMГлава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
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с чего всё началось
«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится
 в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.
RT на русскомвчера в 14:18

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В Минобрнауки назвали самую востребованную в IT-сфере профессию

RT на русскомвчера в 14:18

В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

РБКвчера в 21:25

Глава Минобрнауки назвал самую дефицитную в мире IT-специальность

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Названы самые востребованные профессии в России

URA.Ruвчера в 14:30

Названы самые востребованные специальности в России

Коммерсантъвчера в 23:53

Глава Минобрнауки назвал самую востребованную в мире IT-профессию

Интерфаксвчера в 14:06

В Минобрнауки назвали самую востребованную в мире IT-профессию

Газета.Ruвчера в 13:51
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Культура

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Космос

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Газета.Ru вчера в 17:17
Происшествия

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Шоу-бизнес

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Стали известны гонорары Хабиба Нурмагомедова за публичные выступления

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Происшествия

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У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Общество

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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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Армия и оружие

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Наука

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Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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