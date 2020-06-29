Общество
REGNUMГлава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности
Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
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с чего всё началось
«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.RT на русскомвчера в 14:18
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Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Армия и оружие
Кавказ защитит одна из самых современных в мире систем ПВО
Известия вчера в 13:24
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Космос
SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США
Газета.Ru вчера в 17:17
Происшествия
ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ
Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов
Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Наука
Теоретики обосновали новый предел квантования секунды
Физики-теоретики из Университета штата Пенсильвания: Гарретт Вендель, Луис Мартинес и Мартин Божовальд полагают, что предел квантования единицы времени — это 10-33 секунды.
Популярная механика 27 июня в 08:37
Общество
Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
Плюс один +1 03:21
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Происшествия
В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
Игры
Игровой день в Cyberpunk 2077 будет в два раза длиннее, чем в The Witcher 3
В The Witcher 3: Wild Hunt сутки насчитывали час и 36 минут, а в Red Dead Redemtion 2 и Grand Theft Auto V — по 48 минут.
CyberSport.ru 01:00
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,95 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Банки.ру вчера в 04:33
Экономика
Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1
Как АСВ судилось с экс-банкиром Сергей Пугачев, бывший член Совета Федерации и участник списка миллиардеров Forbes, после отзыва лицензии и банкротства в 2010 году Межпромбанка был лишен статуса сенатора и уехал за границу.
РБК 02:49
Политика
Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши
Коммерсантъ 01:25
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Происшествия
Суд Екатеринбурга отпустил из-под ареста экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании
Znak.com 03:04
Здоровье
Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова.
КП - Омск 03:33