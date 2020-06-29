Общество

REGNUMREGNUMГлава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
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с чего всё началось
«Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — говорится
 в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда, опубликованной на сайте кабмина.
RT на русскомвчера в 14:18

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В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России

РБКвчера в 21:25

Глава Минобрнауки назвал самую востребованную в мире IT-профессию

Интерфаксвчера в 14:06

Глава Минобрнауки назвал самую дефицитную в мире IT-специальность

Росбалтвчера в 14:38

Названы самые востребованные профессии в России

URA.Ruвчера в 14:30

В Минобрнауки назвали самую востребованную в IT-сфере профессию

RT на русскомвчера в 14:18

Названа самая востребованная IT-профессия

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:57

В Минобрнауки назвали самую востребованную в мире IT-профессию

Газета.Ruвчера в 13:51
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Авто

Появилось первое изображение салона нового Kia Carnival

Напомним, что на прошлой неделе компания Kia опубликовала официальные изображения экстерьера новой модели Carnival.
Тарантас Ньюс 01:52
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Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Общество

Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

Переход на выплаты детских пособий через карту «Мир» продлили до 1 октября 2020 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
Парламентская газета вчера в 06:39
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Обнаружена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
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Игры

Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера

CyberSport.ru вчера в 16:19
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Космос

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 01:20
Общество

Югра вошла в топ регионов по доступности приобретения жилья

Методика проведения исследования основывалась на расчете минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых со средней для региона зарплатой и одного ребенка, чтобы накопить та типовую квартиру в 60 квадратных метров при условии ее покупки на вторичном рынке.
СургутИнтерНовости вчера в 03:19
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
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Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
Наука

В водоемах древних майя выявлены токсичные загрязнения

ИнфоСМИ вчера в 06:45
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Технологии

Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2

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Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа вчера в 02:30
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Здоровье

Названы главные опасности жары для здоровья

Evo-rus.com вчера в 05:51
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Общество

Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой

Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Общество

Десять стационаров в Москве вернулись к плановому приему пациентов

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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

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Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
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Валерий Николаевич Фальков
Российский депутат
Российский государственный и политический деятель. Министр науки и высшего образования Российской Федерации с 21 января 2020 года. Ректор Тюменского государственного университета.
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