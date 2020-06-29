с чего всё началось

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.

Общество В РФ вводят новый налог для дачников Как пишет издание Life.ru, в товариществах хотят ввести налог на воду из колодца или скважины. 12

Общество Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября Переход на выплаты детских пособий через карту «Мир» продлили до 1 октября 2020 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Космос Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Общество Югра вошла в топ регионов по доступности приобретения жилья Методика проведения исследования основывалась на расчете минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых со средней для региона зарплатой и одного ребенка, чтобы накопить та типовую квартиру в 60 квадратных метров при условии ее покупки на вторичном рынке. 226

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 468

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 284

Общество Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека. 2

Общество Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. 226

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 215

Политика США ужесточили ограничения для экспорта в Россию Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. 220

Здоровье За борьбу с пандемией: московских врачей наградили премией «Призвание» Накануне Дня медицинского работника московские доктора получили главную профильную премию страны — «Призвание».

Общество Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность. 62