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Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования "прожитым этапом", заявив, что в России появится своя система.
ТАСС
Как отметил Патрушев, в настоящее время российских студентов и преподавателей "фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы".
ТАСС
В марте в Минобрнауки сообщали, что вопрос об отказе от Болонской системы на повестке не стоит.
Профиль
Наибольшей критике традиционно подвергается ЕГЭ, который является попыткой скопировать распространённую в США и Европе тестовую систему проверки знаний.
Царьград

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Фальков назвал Болонскую систему образования прожитым этапом
Парламентская газетавчера в 13:35
Глава Минобрнауки Фальков назвал Болонскую систему «прожитым этапом»
Профильвчера в 13:04
Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
ТАССвчера в 12:45
Минобрнауки о Болонском процессе: «Это прожитый этап»
Царьградвчера в 12:55
Глава Минобрнауки Фальков заявил, что Болонская система осталась в прошлом
ТУТ НЬЮСвчера в 12:53
Минобрнауки: Болонская система образования – прожитый этап
Новый Деньвчера в 12:56
Глава Минобрнауки Фальков: к болонской системе нужно относиться как к прожитому этапу
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