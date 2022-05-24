Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о «ковидной амнистии» с 1 июня — с москвичей перестанут взыскивать назначенные, но неоплаченные штрафы за нарушение ограничений по коронавирусу, а также вернут деньги за часть уже выплаченных штрафов.