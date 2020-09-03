Глава Минобрнауки объяснил правила по ношению масок в вузах
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил требования по ношению защитных масок в вузах. Об этом он рассказал в эфире "России 1". Он отметил, что студенты и преподаватели университетов обязаны носить на территории учебного заведения защитные маски.В источнике
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