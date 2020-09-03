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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава Минобрнауки объяснил правила по ношению масок в вузах

Глава Минобрнауки Валерий Фальков разъяснил требования по ношению защитных масок в вузах. Об этом он рассказал в эфире "России 1". Он отметил, что студенты и преподаватели университетов обязаны носить на территории учебного заведения защитные маски.В источнике
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РБК

В Минобрнауки разъяснили правила ношения масок в вузах

РБКвчера в 15:29
Вести.Ru

Нововведения в вузах, дистанционка и стоимость обучения: эксклюзивное интервью с Фальковым

Вести.Ruвчера в 14:32
РИА Новости

Минобрнауки разъяснило правила ношения масок в вузах

РИА Новостивчера в 14:14
RT на русском

В Минобрнауки рассказали о начале учебного года в вузах

RT на русскомвчера в 13:47
Газета.Ru

Глава Минобрнауки объяснил правила по ношению масок в вузах

Газета.Ruвчера в 15:44
ТАСС

Вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате онлайн-обучения

ТАССвчера в 13:30
URA.Ru

Российские вузы отказываются от очного обучения в пользу дистанта

URA.Ruвчера в 14:11

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости20:05

Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
ТАССвчера в 07:35
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