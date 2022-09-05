Будьте в Плюсе

Глава Минприроды Козлов оценил ущерб от лесных пожаров в РФ в 9,3 млрд руб. с начала года

По словам Козлова, ущерб, причиненный лесному хозяйству, фиксируется в размере 3,8 млрд рублей, расходы на тушение лесных пожаров - 5,5 млрд рублей.
ТАСС
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру".
ТАСС
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эффективность борьбы с лесными пожарами в России повышается.
RT на русском
В частности, в Рязанской области сложилась одна из самых непростых ситуаций и 31 августа МЧС России вновь усилило группировку в регионе для защиты населенных пунктов от пожаров.
Газета.Ru

Подробнее о событии

В Минприроды РФ назвали сумму ущерба от лесных пожаров 2022 года
Московский Комсомолец18:17
В Минприроды назвали сумму ущерба от лесных пожаров с начала года
ТАСС17:22
Самое цитируемое
Глава Минприроды Козлов оценил ущерб от лесных пожаров в РФ в 9,3 млрд руб. с начала 2022 года
ИА SM-News18:14
Ущерб от лесных пожаров в России с начала года составил 9,3 миллиарда рублей
КМВ Новости17:28
Минприроды: ущерб от лесных пожаров в России с начала года составил 9,3 млрд рублей
RT на русском17:34
В Минприроды заявили, что пожары в России нанесли ущерб на 9,3 млрд рублей с начала года
Газета.Ru17:30
Глава Минприроды Козлов оценил ущерб от лесных пожаров в РФ в 9,3 млрд руб. с начала года
Lenta.ru17:48

Интересное

В Харьковской области сложившие оружие военные ВСУ смогут вернуться к семьям

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сложат оружие и откажутся воевать против ВС России, смогут вернуться к своим семьям в Харьковскую область.
ТАССвчера в 08:52

Еврокомиссар Боррель заявил об истощении запасов оружия в странах ЕС из-за поставок Киеву

Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине, об этом, как сообщает Associated Press, заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости19:18

Юрист Уткин сообщил о праве банков на списание денег со счёта вкладчика

Ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин назвал законным списание банком средств с личного счёта клиента в соответствии с условиями договора.
RT на русском20:14

Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с должности главы Чечни «в другое ведомство»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдёт с работы в республике «в другое ведомство».
RT на русском19:48

Двое россиян утонули в акватории Гагры в Абхазии

Двое российских туристов утонули в море в акватории Гагры, передает пресс-служба МЧС Абхазии.
РБК17:09

Представитель Госдепа Уэст: США осуждают теракт у российского посольства в Кабуле

США осуждают теракт у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников дипломатической миссии, говорится в заявлении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста в Twitter.
Lenta.ru20:15

Спецкорпус и емкость с водой ЗАЭС получили повреждения из-за атаки ВСУ

Спецкорпус Запорожской атомной электростанции подвергся удару со стороны украинских войск, которые совершили очередную атаку на объект.
Военное деловчера в 11:58

Первый канал планирует заменить ведущую шоу "Голос 60+" Ларису Гузееву

Владимир Гинзбург заявил, что Лариса Гузеева может покинуть шоу "Голос 60+".
CT newsвчера в 08:12

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Киев утаивает потерю трех тысяч человек в наступлении

Ранее Минобороны России сообщило, что российские Вооруженные силы отбили начатое по указанию Владимира Зеленского в минувший понедельник наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях.
РИА Новости19:21

Индийский министр Пури пообещал изучить предложение G7 о лимите цен на российскую нефть

Индия тщательно оценит, стоит ли поддерживать предложение G7 о введении ограничения цен на российскую нефть, заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури в ходе выставки Gastech 2022 в Милане.
РИА Новости19:43