ТАССГлава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформыФактический объем и процент сортировки, а также утилизации отходов в 43 регионах России не совпадает с данными об отчетности.ТАССПо словам Козлова, еще в ряде регионов планы по строительству или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами не достаточно амбициозны.ТАССРеформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года.ТАССК 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.ТАССЧитать далееСвернутьMockva.ruMockva.ruПолитическая ЭкспертизаГазета.RuЭкономика сегодняС чего всё началосьГлава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформыЕще в восьми регионах планы по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения являются не достаточно амбициозными, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.ТАСС17:34Подробнее о событииГлава Минприроды Александр Козлов рассказал об утилизации отходов в регионах РоссииMockva.ru21:07Названы отстающие регионы РФ в рамках мусорной реформыМосква 2418:01Глава Минприроды назвал отстающие регионы России по утилизации отходовRT на русском18:46Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионыГазета.Ru18:17Глава Минприроды: ряд регионов не справляется с мусорной реформойURA.Ru20:58Глава Минприроды обвинил регионы в искажении отчетности о переработке мусораМосковский Комсомолец17:50Глава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформыТАСС17:34Показать ещёОценить5Поделиться