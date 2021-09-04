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Глава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформы

Фактический объем и процент сортировки, а также утилизации отходов в 43 регионах России не совпадает с данными об отчетности.
ТАСС
По словам Козлова, еще в ряде регионов планы по строительству или модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами не достаточно амбициозны.
ТАСС
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года.
ТАСС
К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.
ТАСС

С чего всё началось

Глава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформы
Еще в восьми регионах планы по созданию инфраструктуры для перехода на новую систему обращения являются не достаточно амбициозными, рассказал ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.
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