В пресс-службе министерства заявили, что представленные в заключении замечания будут отработаны при участии Минприроды, "Российского экологического оператора" (куратор мусорной реформы) и других заинтересованных сторон.
О новых мерах против лесных пожаров Про предотвращение таяния вечной мерзлоты О поисках 500 новых месторождений к 2030 году Про оцифровку геологической информации за 300 лет Об обманывающих государство компаниях в вопросе утилизации отходов "Скрывать пожары бессмысленно" — В июне вы написали письмо в Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении властей Иркутской области и Якутии, которые занижали данные о лесных пожарах.
В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS Pathogens, ученые заявляют, что некоторые одобренные FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) препараты можно безопасно использовать для лечения COVID-19.
Статистика по коронавирусу в Беларуси и мире По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 10 сентября, за сутки в стране зарегистрировали 1859 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.