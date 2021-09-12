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Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей

Глава Минприроды РФ Александр Козлов Компании заявил, что компании "с мировым именем" обманывают российские госорганы при предоставлении данных об утилизации товаров и упаковки.
Газета.Ru
В Росприроднадзоре указали, что в 2020 году только 20 тыс. из примерно 4 млн компаний подали и заплатили экосбор, который суммарно составил 4 млрд руб.
Газета.Ru
С 1 января 2022 года заработает реформа РОП.
Газета.Ru
В пресс-службе министерства заявили, что представленные в заключении замечания будут отработаны при участии Минприроды, "Российского экологического оператора" (куратор мусорной реформы) и других заинтересованных сторон.
Газета.Ru

С чего всё началось

Глава Минприроды — РБК: «Нас обманывают компании с мировым именем»
О новых мерах против лесных пожаров Про предотвращение таяния вечной мерзлоты О поисках 500 новых месторождений к 2030 году Про оцифровку геологической информации за 300 лет Об обманывающих государство компаниях в вопросе утилизации отходов "Скрывать пожары бессмысленно" — В июне вы написали письмо в Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении властей Иркутской области и Якутии, которые занижали данные о лесных пожарах.
РБК17:00

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Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей
Московский Комсомолец18:12
Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей
Газета.Ru18:10
Глава Минприроды заявил, что компании «с мировым именем» обманывают власти
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Глава Минприроды Козлов прокомментировал реформу РОП
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Глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане властей
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