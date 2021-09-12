О новых мерах против лесных пожаров Про предотвращение таяния вечной мерзлоты О поисках 500 новых месторождений к 2030 году Про оцифровку геологической информации за 300 лет Об обманывающих государство компаниях в вопросе утилизации отходов "Скрывать пожары бессмысленно" — В июне вы написали письмо в Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении властей Иркутской области и Якутии, которые занижали данные о лесных пожарах.

РБК 17:00