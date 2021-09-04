Глава Минприроды Алексей Козлов обвинил регионы в искажении отчетности об объеме и сортировке отходов. По его данным информация не совпадает в 43 субъектах Федерации. Также он считает, что восемь регионов заявили недостаточно амбициозные планы по переходу на новую систему обращения с отходами.В источнике
Как и в прошлом году, RC F Fuji Speedway Edition версии 2022 модельного года получит "пакет" Track Edition, а также карбоново-керамические тормоза Brembo, титановый выхлоп и «широкое использование аэродинамики из углеродного волокна».