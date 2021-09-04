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Глава Минприроды обвинил регионы в искажении отчетности о переработке мусора

Глава Минприроды Алексей Козлов обвинил регионы в искажении отчетности об объеме и сортировке отходов. По его данным информация не совпадает в 43 субъектах Федерации. Также он считает, что восемь регионов заявили недостаточно амбициозные планы по переходу на новую систему обращения с отходами.В источнике

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Глава Минприроды назвал отстающие регионы России по утилизации отходов
RT на русском18:46
В Минприроды назвали регионы, опаздывающие с выполнением мусорной реформы
Общественная служба новостей18:22
Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионы
Газета.Ru18:17
Названы отстающие регионы РФ в рамках мусорной реформы
Москва 2418:01
Глава Минприроды обвинил регионы в искажении отчетности о переработке мусора
Московский Комсомолец17:50
Глава Минприроды назвал отстающие регионы в рамках мусорной реформы
ТАСС17:34

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