Глава Минприроды Алексей Козлов обвинил регионы в искажении отчетности об объеме и сортировке отходов. По его данным информация не совпадает в 43 субъектах Федерации. Также он считает, что восемь регионов заявили недостаточно амбициозные планы по переходу на новую систему обращения с отходами.

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