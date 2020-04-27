Общество
РБКГлава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. Совещание транслировалось в эфире телеканала «Россия 24».
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Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Энергетика
Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск.
РБК 09:48
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Культура
На онлайн-выставку киноэскизов в художественный музей позвали брянцев
Виртуальная выставка киноэскизов из собрания Брянского областного художественного музейно-выставочного центра называется «Летопись мужества на экране».
Севская правда 05:49
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
В Петербурге по камерам видеонаблюдения нашли нарушительницу карантина
В Петербурге к административной ответственности привлекли 59-летнюю жительницу Приморского района Петербурга, которая нарушила режим самоизоляции.
DP.RU 11:31
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Политика
Беларусь стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России
Беларусь стала лидером по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздравов стран СНГ.
БИЗНЕС Online 11:17
Общество
В Севастополе продлят до конца мая режим повышенной готовности
Власти Севастополя заявили, что горожане продолжат жить в режиме повышенной готовности до конца мая, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на врио губернатора Михаила Развожаева.
Аргументы и Факты - Крым 08:24
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя 5-го поколения F-35A
Соединенные Штаты к 2021 году планируют развернуть на территории Аляски 54 истребителя 5-го поколения F-35A.
Военное дело вчера в 03:36
Происшествия
В коронавирусном госпитале Волгодонска умерли два пациента
На утро 27 апреля в Ростовской области подтверждены две смерти от коронавируса. Умершие - пациенты ЦГБ Ростова.
1rnd.ru 08:53
Шоу-бизнес
Садальский высмеял Собчак и эротическое шоу Богомолова
Московский Комсомолец 03:27
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Политика
Лавров: Хорошие отношения России и Черногории восстановятся
Временщики в Черногории уйдут, а хорошие отношения между Подгорицей и Москвой восстановятся, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с онлайн-лекцией перед студентами МГИМО.
Российская газета 07:25
Происшествия
За выходные режим самоизоляции нарушили 484 жителя Иркутской области
В Иркутской области за минувшие выходные проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.
Областная газета (г. Иркутск) 04:23
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Общество
В Саратовской области пациент с коронавирусом покончил с собой
Готовившийся к выписке из стационара пациент с коронавирусной инфекцией покончил с собой в Саратовской области, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
РИА Новости 11:16
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43