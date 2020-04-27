Общество
RT на русскомГлава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, ссылаясь на прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций.
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Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 15:02
Общество
Число заражений коронавирусом в мире превысило три миллиона
Число заражений коронавирусом в мире превысило три млн, пишет американский Университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 13:17
Религия
В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Общество
В ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса закончится нескоро
Пандемия коронавируса закончится нескоро, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на пресс-конференции.
Live24 13:25
Общество
Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко
Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.
StarHit.ru 13:30
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Врач рассказал об угрозе ухудшения ситуации с коронавирусом в России
Александр Семёнов – заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера – предупредил, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране может ухудшиться.
Свободная Пресса 14:52
Футбол
Роналду вернется в Турин 28 апреля
Португальский футболист прилетит в Турин с острова Мадейра, где он с семьей находится на карантине на время пандемии коронавируса.
ODDS.ru 14:04
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Политика
Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына на пост замминистра юстиции.
ТАСС 09:47
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК 08:29
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Игры
Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima
Игромания.ру 12:22
Общество
Минпромторг может обязать аптеки иметь в продаже маски
Статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что правительство может выпустить нормативный акт, обязывающий аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.
Коммерсантъ 14:38
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Кино
Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD»
Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».
News.ru 07:04
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
MIUI 12 с сегодняшнего дня стала доступна для закрытого тестирования, но пока только в Китае, тогда как на глобальном рынке тестирование оболочки начнут позже.
Astera 06:04
Технологии
Японская компания сообщила о разработке вакцины от коронавируса
Японская компания сообщила о разработке вакцины от коронавируса, а также терапевтических препаратов против COVID-19.
Газета DAILY 14:44