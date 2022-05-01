Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео, на котором заместитель начальника Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов показывает освобождённое от украинских боевиков здание рады в городе Попасная, Кадыров также заявил, что скоро этот город будет полностью освобожден.