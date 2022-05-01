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Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов

Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая.
РБК
Чехия накопила в своих [подземных] газохранилищах более 1 млрд куб. м природного газа.
News.ru
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона — на 80%.
РБК
Чехия рассчитывает как можно скорее запастись газом в максимальных объемах на фоне ситуации с Украиной.
Экономика сегодня

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Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов
РИА Новости13:21
Чехия заявила о наибольшем заполнении своих газохранилищ
ИА Красная Весна11:19
Власти Чехии заявили о рекордной заполненности газохранилищ страны
RT на русском11:51
В Чехии заявили о рекордном резерве газа в хранилищах
РБК10:36
Власти Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны
ТАСС10:33
Глава Минпромторга Сикела заявил о рекордном заполнении газохранилищ Чехии
Lenta.ru12:51
СМИ: Чехия наполнит хранилища газом на 80% перед началом отопительного сезона
Ореанда-Новости28 апреля в 14:15

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