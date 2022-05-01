Будьте в Плюсе

Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов

Газохранилища в Чехии заполнены на 30%, что является рекордным показателем на 1 мая.
РБК
К концу месяца, надеются власти, резервуары будут наполнены наполовину, а перед началом отопительного сезона — на 80%.
РБК
В конце апреля власти Чехии отказались платить за российский газ в рублях.
Lenta.ru
Чехия рассчитывает как можно скорее запастись газом в максимальных объемах на фоне ситуации с Украиной.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

В Чехии заявили о рекордной заполненности газохранилищ
Московский Комсомолецвчера в 14:54
Глава Минпромторга Чехии Сикела: газохранилища в Чехии наполнены на рекордные 30 процентов
РИА Новостивчера в 13:21
Чехия заявила о наибольшем заполнении своих газохранилищ
ИА Красная Веснавчера в 11:19
Власти Чехии заявили о рекордной заполненности газохранилищ страны
RT на русскомвчера в 11:51
В Чехии заявили о рекордном резерве газа в хранилищах
РБКвчера в 10:36
Власти Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ страны
ТАССвчера в 10:33
Глава Минпромторга Сикела заявил о рекордном заполнении газохранилищ Чехии
Lenta.ruвчера в 12:51

Интересное

Лавров: Россия не позволит Западу воровать деньги за газ

Россия не намерена терпеть воровские привычки стран Запада и не позволит воровать свои деньги, вырученные за экспорт нефти и газа.
ТАССвчера в 15:34

Глава МИД Лавров заявил, что российские военные не подгоняют ход спецоперации под 9 Мая

По словам Лаврова, темпы осуществления военной операции на Украине прежде всего зависят от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и военнослужащих РФ.
Газета.Ruвчера в 15:47

Конгрессмен Кинзингер внес проект резолюции о привлечении американских военных на Украину

Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
РИА Новостивчера в 13:35

Глава МИД Лавров: Россия занялась разработкой гиперзвукового оружия из-за системы ПРО США

Москва приступила к разработке гиперзвукового оружия, понимая, что система ПРО США будет направлена на Россию.
Известиявчера в 16:39

Зеленский заявил, что считает недопустимым со стороны Турции принимать российских туристов

Владимир Зеленский обиделся на Турцию, заявив, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов.
РИА Новостивчера в 16:13

Митингующие в центре Еревана, требующие отставки Пашиняна, разбили палаточный лагерь

Митингующие в центре Еревана, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, разбили палаточный лагерь на площади Франции в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 15:11

Антон Шагин осудил Макаревича за оскорбление РФ и призвал ввести за это наказание

Актёр осудил музыканта за осознанное оскорбление РФ и призвал вводить за такое наказание. Об этом пишет dni24.com.
Общественная служба новостейвчера в 10:50

В XI-XII веках крестоносцы забрасывали противников гранатами из керамики

Исследователи провели анализ содержимого древних сосудов XI-XII веков в городе Иерусалиме.
Yakutsk.ruвчера в 10:27

Большой театр отменил балет «Нуреев» Серебренникова

Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина, запланированные на майские праздники.
Коммерсантъвчера в 15:57

Минобороны России: с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 гражданских лиц

«Благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, в том числе женщин и детей», — заявило министерство.
RT на русскомвчера в 11:34