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Глава Минпромторга Чехии заявил, что страна не собирается платить за газ из России рублями

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что страна не собирается платить за российский газ рублями, а также выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года.
Lenta.ru
По словам министра, Чехия готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из РФ странами ЕС, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.
РИА Новости
Сейчас Чехия получает из России 98% всего используемого в стране газа.
Smotrim.ru
Если импорт газа из России прекратится, что жители Чехии моментально окажутся "тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама испытывает недостаток газа", пояснил экс-премьер и председатель Союза отопителей Чехии Мирек Тополанек.
Smotrim.ru

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Чехия готова отказаться от закупок российской нефти и не будет платить за газ рублями
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