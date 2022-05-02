Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела сообщил, что страна не собирается платить за российский газ рублями, а также выразила готовность при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года.
По словам министра, Чехия готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из РФ странами ЕС, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.
Если импорт газа из России прекратится, что жители Чехии моментально окажутся "тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама испытывает недостаток газа", пояснил экс-премьер и председатель Союза отопителей Чехии Мирек Тополанек.
Со своей стороны представитель госдепа Нед Прайс заявил на брифинге, что звучащие из РФ заявления об угрозе ядерной войны опасны в контексте Украины, чреваты размыванием глобального режима нераспространения.