Глава УЕФА призвал президента ФИФА не продвигать голосование по проведению ЧМ раз в 2 года

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не продвигать проведение голосования по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года, отметив, что такой шаг будет иметь "ужасные последствия".