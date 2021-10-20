Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не продвигать проведение голосования по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года, отметив, что такой шаг будет иметь "ужасные последствия".
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT публикацию аппаратом СНБО Украины словаря, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».