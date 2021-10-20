Будьте в Плюсе

Глава Минпромторга Мантуров: магазины продолжат работу в объявленные нерабочими дни

Системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, продуктовый ретейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции, продолжат работу в нерабочие дни.
Lenta.ru
Мантуров отметил, что необходимо предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.
Комсомольская правда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно.
ТАСС
Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Мантуров рассказал, какие предприятия продолжат бесперебойную работу
RT на русском14:35
В Минпромторге уточнили график работы предприятий в режиме выходных дней
ТК Звезда14:34
Мантуров призвал ускорить вакцинацию сотрудников промышленности и торговли
РИА Новости14:44
В Минпромторге рассказали, какие предприятия продолжат работу в нерабочие дни
ТАСС14:08
Самое цитируемое
Продуктовые магазины продолжат работу в объявленные нерабочими дни
ТВ Центр14:19
В Минпромторге заявили, что продуктовые магазины продолжат работать в нерабочие дни
Газета.Ru14:04
Глава Минпромторга Мантуров: магазины продолжат работу в объявленные нерабочими дни
Lenta.ru14:27

Интересное

Глава УЕФА призвал президента ФИФА не продвигать голосование по проведению ЧМ раз в 2 года

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не продвигать проведение голосования по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года, отметив, что такой шаг будет иметь "ужасные последствия".
РИА Новости10:38

Власти Татарстана не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября.
РИА Новости11:36

В Госдуме осудили идею СНБО Украины отказаться от названия «Великая Отечественная война»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT публикацию аппаратом СНБО Украины словаря, в котором предлагается отказаться от использования названия «Великая Отечественная война».
RT на русском12:54